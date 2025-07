Il finale che non ti aspetti. La Carrarese ha giocato domenica la sua amichevole contro la Fiorentina, perdendo 2-0, ma l'attenzione è stata catturata da quanto accaduto poi successivamente con l'annuncio social della squadra apuana. Non un nuovo acquisto, ma qualcuno in posa con la maglia c'era... E si trattava di Jennifer Lopez, star di fama mondiale, che ha mostrato - anche insieme all'addetta stampa del club, Giulia Lucetti -, la divisa numero 10 della Carrarese. Una foto diventata subito virale sui social e che contribuirà al richiamo internazionale della società di Carrara che sui propri canali social ha scritto: "Niente di che... solo Jennifer Lopez con la nostra maglia". JLo era in Toscana lo scorso 21 luglio per esibirsi al Lucca Summer Festival nel suo "Up All Night Live In 2025 Tour", ieri il ritorno sulla scena per sfoggiare la maglia della Carrarese.