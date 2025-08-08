Esplora tutte le offerte Sky
Palermo, Inzaghi a Sky: "Possiamo costruire qualcosa di molto importante"

palermo

L'allenatore del Palermo a Sky Sport: "La Serie B è un campionato lungo e faticoso, lo conosco bene. Ci sarà da sudare, ma stiamo lavorando nel modo giusto". E sull'amichevole contro il City (live alle 21 su Sky Sport e in streaming su NOW): "Penso che sarà una serata magnifica. I tifosi meritavano una partita così bella, noi giochiamo contro dei marziani ma speriamo di essere all'altezza. Sarà una bellissima festa"

CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS LIVE

"Sono felice che ci siano tante aspettative nei miei confronti, mi auguro di poter ripagare i tifosi. Il campionato di Serie B è lungo e faticoso, lo conosco bene. Ci sarà da sudare, ma stiamo lavorando nel modo giusto. Con questa società e con questo pubblico abbiamo il dovere di alimentare il nostro sogno giorno dopo giorno". Così Filippo Inzaghi, allenatore del Palermo, a Sky Sport. In vista dell'inizio del nuovo campionato di Serie B, i rosanero giocheranno nella giornata di sabato 9 agosto in amichevole contro il Manchester City (in diretta alle ore 21 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW): "Penso che sarà una serata magnifica - ha detto Inzaghi -. Per la città di Palermo è un qualcosa di bellissimo e di meritato. I tifosi meritavano una partita così bella, noi giochiamo contro dei marziani ma speriamo di essere all'altezza. Sarà una bellissima festa. Avremo l'onore di avere una delle squadre più forti del mondo con un allenatore straordinario".

"Mi sento un allenatore migliore, mi sono tolto tante soddisfazioni"

"Da allenatore ho avuto le montagne russe da scalare, ma mi è sempre piaciuto. Mi sono tolto tante soddisfazioni - ha continuato Inzaghi -. Oggi mi sento un allenatore migliore, più forte. Tutto mi ha fatto crescere". Su Guardiola, invece: "Lui, mio fratello Simone, Ancelotti sono quegli allenatori che ti ispirano. Ma io sono molto felice. La crescita dei miei giocatori è la cosa che mi rende più orgoglioso e che mi fa fare questo lavoro con l'entusiasmo che ho". Infine, sul mercato: "La società ha preso dei giocatori importanti. Questa era già una squadra forte, che è stata completata. Trovare giocatori che migliorano la nostra rosa però non è facile. Si sta creando un bel gruppo, sono contento. Possiamo costruire qualcosa di molto importante".

