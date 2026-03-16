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Serie B, rinviata Catanzaro-Modena per l'allerta meteo

Serie B

In Serie B, la partita Catanzaro-Modena, in programma il 17 marzo, è stata rinviata causa allerta maltempo. La decisione in seguito ad una specifica ordinanza del sindaco per un’allerta meteo in Calabria. La partita è stata rinviata a data da destinarsi

La Lega Serie B, preso atto dell'odierna ordinanza n.32 del Sindaco di Catanzaro, con la quale si ordina la "...chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici di ogni ordine e categoria" per allerta meteo, ha disposto il rinvio della gara Catanzaro-Modena, valida per la 31^ giornata del campionato di Serie B, programmata per domani, martedì 17 marzo, ad altra data che verrà fissata prossimamente. 

 

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