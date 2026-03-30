Padova, stagione finita per il Papu Gomez

Si chiude in anticipo la stagione del Papu Gomez con il Padova. Il fantasista argentino, tormentato da tempo da un problema alla caviglia, ha deciso di fermarsi dopo l'ennesimo stop accusato nell'ultima gara di Serie B contro il Palermo. Previsti almeno tre mesi di recupero per il 38enne argentino e un intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema e provare a ripartire nella prossima stagione. Arrivato in Veneto con grandi aspettative dopo la lunga squalifica per doping, Alejandro Gomez ha collezionato solo 9 presenze in questa sfortunata stagione.