Padova, stagione finita per il Papu Gomez

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Papu Gomez, infortunio alla caviglia: stagione finita col Padova. Le news

serie b

Stagione finita per il Papu Gomez con il Padova. L'argentino, alle prese da mesi con un problema alla caviglia, ha deciso di fermarsi dopo un nuovo stop accusato subito dopo il rientro in campo contro il Palermo. Previsti almeno tre mesi di stop per il 38enne che va verso l'operazione per provare a tornare nella prossima stagione

L'INTERVISTA AL PAPU GOMEZ SU SKY SPORT INSIDER

Si chiude in anticipo la stagione del Papu Gomez con il Padova. Il fantasista argentino, tormentato da tempo da un problema alla caviglia, ha deciso di fermarsi dopo l'ennesimo stop accusato nell'ultima gara di Serie B contro il Palermo. Previsti almeno tre mesi di recupero per il 38enne argentino e un intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema e provare a ripartire nella prossima stagione. Arrivato in Veneto con grandi aspettative dopo la lunga squalifica per doping, Alejandro Gomez ha collezionato solo 9 presenze in questa sfortunata stagione.

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