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Juve Stabia, appello amministratori giudiziari per pagamento stipendi

Serie B
Foto sito @JuveStabia

Allarme in casa Juve Stabia per completare la stagione sportiva. In una conferenza stampa, convocata dai due amministratori giudiziari Mario Ferrara e Salvatore Scarpa, si è parlato dell'urgenza di assolvere gli impegni finanziari da qui a giugno: "Viviamo un momento delicato. Nonostante i risultati straordinari sul campo, la proprietà non ha mai garantito supporto all’amministrazione giudiziaria". La squadra campana rischia una penalizzazione

Rischio finanziario ma anche sportivo per la Juve Stabia che sta vivendo il rush finale della stagione di serie B che attualmente la vedrebbe fra le squadre impegnate nei playoff promozione con il settimo posto in classifica. I due amministratori giudiziari del club Mario Ferrara e Salvatore Scarpa, hanno tenuto questa mattina una conferenza stampa sul futuro societario lanciando l'allarme: "La Juve Stabia è stata lasciata sola dal socio Solmate. Viviamo un momento delicato. Nonostante i risultati straordinari sul campo, la proprietà non ha mai garantito supporto all’amministrazione giudiziaria. Siamo di fronte a un comportamento che definiamo immorale: Solmate non copre i fabbisogni economici ma, allo stesso tempo, non palesa le proprie intenzioni, tenendo, di fatto, il club in 'ostaggio'. Eppure la Juve Stabia è una delle società più sane della Serie B sotto il profilo contabile. Non ci sono stipendi arretrati"

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Il 16 aprile la prossima scadenza federale

Si avvicina la prossima scadenza federale del 16 aprile. Senza l’immissione di capitale da parte del socio, la gestione operativa diventerebbe impossibile. Da qui l'appello dei due amministratori: "Noi stiamo andando oltre i nostri compiti per sensibilizzare chiunque abbia intenzione di sottoporre un progetto di sopravvivenza serio. Sappiamo che Solmate sarebbe disposta a cedere il club a zero dopo aver tentato una speculazione. La nostra priorità è salvare la gestione ed evitare che la società finisca nelle mani di faccendieri o bancarottieri rischiando il fallimento". Il rischio è duplice: finanziario e di avviarsi al prossimo anno con due punti di penalizzazione 

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