Juve Stabia, appello amministratori giudiziari per pagamento stipendi

Allarme in casa Juve Stabia per completare la stagione sportiva. In una conferenza stampa, convocata dai due amministratori giudiziari Mario Ferrara e Salvatore Scarpa, si è parlato dell'urgenza di assolvere gli impegni finanziari da qui a giugno: "Viviamo un momento delicato. Nonostante i risultati straordinari sul campo, la proprietà non ha mai garantito supporto all’amministrazione giudiziaria". La squadra campana rischia una penalizzazione

Rischio finanziario ma anche sportivo per la Juve Stabia che sta vivendo il rush finale della stagione di serie B che attualmente la vedrebbe fra le squadre impegnate nei playoff promozione con il settimo posto in classifica. I due amministratori giudiziari del club Mario Ferrara e Salvatore Scarpa, hanno tenuto questa mattina una conferenza stampa sul futuro societario lanciando l'allarme: "La Juve Stabia è stata lasciata sola dal socio Solmate. Viviamo un momento delicato. Nonostante i risultati straordinari sul campo, la proprietà non ha mai garantito supporto all’amministrazione giudiziaria. Siamo di fronte a un comportamento che definiamo immorale: Solmate non copre i fabbisogni economici ma, allo stesso tempo, non palesa le proprie intenzioni, tenendo, di fatto, il club in 'ostaggio'. Eppure la Juve Stabia è una delle società più sane della Serie B sotto il profilo contabile. Non ci sono stipendi arretrati"