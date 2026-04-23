Le finali dei playoff di Serie B saranno trasmesse su Sky Sport. L’ultimo atto del campionato di B, che eleggerà la terza promossa in Serie A (oltre alle due promosse direttamente come prima e seconda classificate), sarà dunque visibile sui canali Sky e su TV8. La finale di andata è in programma domenica 24 maggio mentre quella di ritorno si giocherà venerdì 29 maggio. Il giorno in cui la composizione della nuova Serie A sarà dunque definitiva, con il nome dell’ultima squadra promossa dalla B. Con la consueta copertura in stile Sky, quindi seguendo l’avvicinamento delle due squadre e garantendo tanti contenuti speciali.