Sui canali di Sky Sport saranno trasmesse le due finali playoff che eleggeranno l'ultima squadra promossa in Serie A.
Le finali dei playoff di Serie B saranno trasmesse su Sky Sport. L’ultimo atto del campionato di B, che eleggerà la terza promossa in Serie A (oltre alle due promosse direttamente come prima e seconda classificate), sarà dunque visibile sui canali Sky e su TV8. La finale di andata è in programma domenica 24 maggio mentre quella di ritorno si giocherà venerdì 29 maggio. Il giorno in cui la composizione della nuova Serie A sarà dunque definitiva, con il nome dell’ultima squadra promossa dalla B. Con la consueta copertura in stile Sky, quindi seguendo l’avvicinamento delle due squadre e garantendo tanti contenuti speciali.
Bedin: "Finali su Sky crescita di qualità e visibilità"
"Il ritorno di Sky -ha dichiarato il presidente della Lega B Paolo Bedin- rappresenta per noi un motivo di grande soddisfazione e un ulteriore passo verso la crescita del nostro campionato in termini di qualità e visibilità, oltre a garantire a tutti gli appassionati di calcio la possibilità di godere dello spettacolo delle Finali, che si preannunciano come sempre appassionanti e saranno la degna conclusione di un torneo bellissimo, equilibrato e combattuto fino all’ultima giornata”.