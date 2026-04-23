Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Playoff Serie B, le finali in diretta su Sky Sport

Serie B

Sui canali di Sky Sport saranno trasmesse le due finali playoff che eleggeranno l'ultima squadra promossa in Serie A. 

SERIE B, LA CLASSIFICA

Le finali dei playoff di Serie B saranno trasmesse su Sky Sport. L’ultimo atto del campionato di B, che eleggerà la terza promossa in Serie A (oltre alle due promosse direttamente come prima e seconda classificate), sarà dunque visibile sui canali Sky e su TV8. La finale di andata è in programma domenica 24 maggio mentre quella di ritorno si giocherà venerdì 29 maggio. Il giorno in cui la composizione della nuova Serie A sarà dunque definitiva, con il nome dell’ultima squadra promossa dalla B. Con la consueta copertura in stile Sky, quindi seguendo l’avvicinamento delle due squadre e garantendo tanti contenuti speciali.

Bedin: "Finali su Sky crescita di qualità e visibilità"

"Il ritorno di Sky -ha dichiarato il presidente della Lega B Paolo Bedin- rappresenta per noi un motivo di grande soddisfazione e un ulteriore passo verso la crescita del nostro campionato in termini di qualità e visibilità, oltre a garantire a tutti gli appassionati di calcio la possibilità di godere dello spettacolo delle Finali, che si preannunciano come sempre appassionanti e saranno la degna conclusione di un torneo bellissimo, equilibrato e combattuto fino all’ultima giornata”.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie B: Altre Notizie

In diretta su Sky, le finali di playoff di Serie B

Serie B

Sui canali di Sky Sport saranno trasmesse le due finali playoff che eleggeranno l'ultima squadra...

Appello Juve Stabia, : "Abbandonati da gennaio"

Serie B

Allarme in casa Juve Stabia per completare la stagione sportiva. In una conferenza stampa,...

Padova, stagione finita per il Papu Gomez

serie b

Stagione finita per il Papu Gomez con il Padova. L'argentino, alle prese da mesi con un problema...

Rinviata Catanzaro-Modena: allerta meteo

Serie B

In Serie B, la partita Catanzaro-Modena, in programma il 17 marzo, è stata rinviata causa...

Samp, a Foti e Gregucci 10 giornate di squalifica

Serie B

Il Tribunale federale nazionale della Figc ha sanzionato Angelo Gregucci e Salvatore Foti,...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE