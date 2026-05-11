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I playoff di Serie B, come al solito, vivranno solo di incertezze

Daniele Barone

Daniele Barone

La Serie B entra nel momento in cui ogni certezza torna fragile: quello dei playoff. Monza e Palermo partono favorite, ma la storia insegna che in questo campionato nulla resta stabile. Tra sorprese, rimonte e sogni improvvisi, altre otto partite decideranno l’ultima promossa in Serie A

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