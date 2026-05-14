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l'intervista

Alvini: "Il mio Frosinone come un film. In Serie A non giocheremo in punta di piedi"

Andrea Campioni

Andrea Campioni
©Getty

Massimiliano Alvini ha riportato il Frosinone in Serie A guidando la squadra più giovane della Serie B con un calcio aggressivo e propositivo. A Sky Sport Insider racconta la stagione della promozione, il legame con l’ambiente giallazzurro e le ambizioni per il futuro

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