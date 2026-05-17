SINNER-RUUD LIVE ALLE 17 SU SKY SPORT UNO

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Sinner-Ruud all'Atp Roma, il risultato in diretta live della partita

live internazionali

Jannik Sinner in finale agli Internazionali BNL d'Italia, a caccia del sui primo titolo a Roma. Il numero 1 al mondo affronta sul Centrale il norvegese Casper Ruud (numero 25 del ranking Atp). Il match in diretta alle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

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Il cammino di Sinner a Roma

  • 1° turno: bye
  • 2° turno: vs Ofner 6-3, 6-4
  • 3° turno: vs Popyrin 6-2, 6-0
  • Ottavi: vs Pellegrino 6-2, 6-3
  • Quarti: vs Rublev 6-2, 6-4
  • Ottavi: vs Medvedev 6-2, 5-7, 6-4

Sinner ha una striscia aperta di 29 vittorie consecutive: si tratta della streak di successi più lunga in carriera dell'azzurro che ha superato le 27 vittorie tra Shanghai 2024 e Roma 2025 (battuto in finale da Alcaraz).

Gli highlights di Sinner-Medvedev

Così Jannik Sinner ha battuto in tre set il russo Daniil Medvedev in semifinale. Nel video gli highlights della sfida.

Jannik Sinner è reduce dalla vittoria contro Daniil Medvedev, in una partita iniziata venerdì e terminata sabato (dopo l'interruzione per via della pioggia).

Il match è in programma sul Campo Centrale alle ore 17, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

A Roma è il giorno della finale degli Internazionali d'Italia. Il numero 1 al mondo Jannik Sinner affronta il norvegese Casper Ruud.

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