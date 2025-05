1/19

DIEGO PABLO SIMEONE (1990-1992)

Presenze: 62

Gol: 6

La prima avventura italiana delfu proprio a Pisa che lo prelevò appena 20enne dal Velez. Un'ottima prima stagione personale in A, culminata però con la retrocessione, e poi una seconda in B prima del passaggio in Spagna a Siviglia e Madrid, sponda Atletico. Tra le due esperienze con i(prima della terza da allenatore), tornò in Serie A per vestire le maglie di Inter e Lazio