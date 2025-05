Pisa promosso in Serie A. Cosenza retrocesso

serie b

Nel B-Day di Serie B, il Pisa batte il Frosinone e resta a +9 sullo Spezia (2-0 alla Salernitana): manca un punto per l'aritmetica promozione. In coda vittorie fondamentali in chiave salvezza per Reggiana, Mantova e Sudtirol. Anche il Cosenza vince e continua a sperare. Il Brescia vince lo scontro diretto con il Cittadella. La classifica aggiornata dopo la 36^ giornata di B SERIE B: 36ª GIORNATA, GOL E RISULTATI