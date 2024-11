Serie B, lo Spezia batte il Modena poi due pareggi

Introduzione

Dopo il turno infrasettimanale, la Serie B riparte con la 12^ giornata. Lo Spezia batte in casa il Modena e aggancia momentaneamente in testa alla classifica il Pisa. Grandi emozioni a Bari dove i pugliesi vanno avanti di due gol contro la Reggiana e poi vengono raggiunti nel finale. Senza reti la sfida fra neo promosse Carrarese e Juve Stabia. Domani si prosegue alle 15.00 con il Pisa, che gioca sul campo della Cremonese. In campo allo stesso orario anche Cosenza-Salernitana. Esame Cittadella per il Palermo, Cesena opposto al Sudtirol mentre il Catanzaro affronta il Frosinone ultimo. Si chiude alle 17.15 con Sassuolo-Mantova e Sampdoria-Brescia.



LA CLASSIFICA