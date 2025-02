Introduzione

Abbiamo preso in considerazione le 10 big d'Europa ancora in corsa in Champions League e abbiamo confrontato i loro calendari da oggi fino al periodo di fine marzo/inizio aprile. Sarà un mese di big match (quasi) per tutte: Atletico da incubo, ha sfidato/sfiderà tre volte il Barcellona (il primo incrocio si è appena giocato ed è finito con un clamoroso 4-4), due volte il Real Madrid e una volta pure l'Athletic Bilbao. L'Arsenal ha cinque big match in calendario… uno di fila all'altro. Cinque partitissime anche per il Liverpool (che si gioca un trofeo in finale) e per l'Inter, che affronterà le sfide scudetto con Napoli e Atalanta prima e dopo la Champions, per poi concludere il ciclo con un nuovo derby. Molto più "rilassate" Real Madrid e Bayern Monaco. Abbiamo considerato (e evidenziato in grassetto) tutti i big match e la Champions

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT