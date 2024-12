Introduzione

Si è completato il programma della 15^ giornata di Serie B. In testa frenata del Pisa che nonostante il doppio vantaggio casalingo contro il Cosenza ha subito la rimonta dei calabresi nel recupero perdendo terreno dal Sassuolo capolista. Male lo Spezia che è caduto invece sul campo del Palermo. Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Frosinone in casa contro il Cesena. Torna a vincere la Salernitana dopo sei turni. Battuta 4-1 la Carrarese

LA CLASSIFICA