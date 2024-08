Introduzione

Non si ferma la Serie B, di nuovo in campo dopo le partite del weekend. Al via la 3^ giornata di campionato con il turno infrasettimanale, che nella serata di martedì registra i risultati di sette partite. Dopo due vittorie su due, il Sudtirol cade 2-0 sul campo della Carrarese e cede la vetta alla Reggiana: 2-0 al Brescia grazie ai gol di Maggio e Portanova. Chi si piazza alle spalle della capolista è la Salernitana, che piega 3-2 la Sampdoria grazie al guizzo di Braaf nel finale. Blucerchiati ultimi insieme al Bari, che raccoglie il suo primo punto negando la leadership al Sassuolo (1-1 con Lasagna al 93'). Non c'è nemmeno lo scatto del Pisa, frenato a Cittadella. Stesso discorso per il Frosinone, che accarezza la prima vittoria negata al 93' dal Modena con Defrel. A sbloccarsi è invece il Palermo, che ringrazia Insigne e passa 1-0 sul campo della Cremonese. La giornata si completa mercoledì alle 20.30 con Cesena-Catanzaro, Cosenza-Spezia e Juve Stabia-Mantova.



LA CLASSIFICA DI SERIE B