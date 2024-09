Introduzione

Ci sono due nuove capoliste al termine delle partite del sabato nella 5^ giornata di Serie B: sono Brescia a Spezia. La squadra di Maran travolge 4-0 il Frosinone, mentre gli uomini di D'Angelo riescono a strappare un pareggio per 1-1 sul campo della Cremonese. Brescia e Spezia, pertanto, salgono in cima alla classifica, entrambe con 9 punti (in attesa del Pisa e delle altre squadre che scenderanno in campo domenica 15 settembre). Il Bari esce dalla crisi e trova la prima vittoria in campionato battendo il Mantova 2-0. Bel successo esterno del Palermo, che vince 3-1 sul campo della Juve Stabia. Pareggio senza reti tra Cittadella e Catanzaro.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE B