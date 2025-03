Serie B, vince il Sassuolo. Pari Spezia a Cesena

Introduzione

Dopo la rimonta della Cremonese sul Palermo nell'anticipo del venerdì, oggi altre cinque partite valide per la 30^ giornata di Serie B. Il Sassuolo capolista va a vincere in casa del Cittadella e allunga momentaneamente a +12 sul Pisa, secondo, la cui gara contro il Mantova in programma oggi è stata posticipata a domani pomeriggio alle 15. Tra Cesena e Spezia finisce senza reti. La Juve Stabia batte il Modena, in coda il Frosinone vince la delicata sfida con il Brescia. Alle 19.30 si gioca Bari-Salernitana. Domani a completare il quadro della giornata -oltre a quella del Pisa- altre tre gare: alle 15 Reggiana-Sampdoria e Sudtirol-Carrarese, alle 17.15 il derby calabrese Catanzaro-Cosenza. Ecco tutti i risultati e i gol del turno

LA CLASSIFICA