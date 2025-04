Introduzione

Nell'approfondimento di questo turno di campionato ci concentriamo sui numeri "esatti" di gol fatti e concessi da inizio anno ad oggi. Parliamo di un dato che prende in considerazione almeno 13 gare giocate. Molte squadre hanno cambiato, in meglio o in peggio, questo genere di dato. Pensiamo solo al periodo non certo florido dell'Atalanta che da inizio 2025 ha ben 6 FTS ovvero per 6 volte su 13 la squadra di Gasperini non ha trovato il gol. Di contro però i nerazzurri hanno portato a casa 6 clean sheet. Insomma, contro il Bologna può succedere di tutto ma non è questo il solo spunto di giornata



Tra assenze certe e giocatori (soprattutto attaccanti) che devono ritrovare la strada del +3 cerchiamo di fare il punto sul momento delle 20 di Serie A. Alcune sono attese da sfide nelle quali la vittoria sarebbe fondamentale ma anche il non perdere è un risultato accettabile. Per alcune invece è vietato sbagliare. Come sempre non è semplice orientarsi tra consigliati e sconsigliati al fantacalcio. Tracciamo quindi qualche linea guida per le scelte dei vari fantallenatori in vista della 32^ giornata di Serie A. Vi ricordiamo sempre di dare uno sguardo alla nostra pagina sulle probabili formazioni: le news sono in costante aggiornamento