Coronavirus, giocatore della Pianese (Serie C) positivo. Le news

Un'intera squadra di professionisti, la Pianese, formazione di Piancastagnaio (Siena) che disputa il campionato di serie C, girone A, è stata messa in quarantena dopo che uno dei suoi giocatori, un 22enne, è risultato positivo al tampone per il Covid-19 cui si è sottoposto ieri per aver accusato alcuni malesseri. I toscani avevano giocato domenica in campionato ad Alessandria contro la Juventus U23, ma senza schierare il calciatore in questione, già febbricitante. Per precauzione, comunque, la Juve ha deciso di impedire per qualche giorno ai componenti della Under 23 di allenarsi con la prima squadra, anche se nessuno di loro ha accusato finora sintomi che possano far temere un contagio. Il calciatore si trova ricoverato in isolamento, nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Siena ma è in buone condizioni e non ha più la febbre. In attesa della conferma della positività da parte dell'Iss, per una famiglia di quattro persone che aveva avuto contatti con lui e' stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva a Grosseto. Proprio oggi, nel giorno in cui è emerso il caso, la Pianese avrebbe dovuto tornare ad allenarsi. Invece tutti i giocatori, tra cui altri due avrebbero avuto sintomo influenzale, sono stati invitati a rimanere nelle loro abitazioni in quarantena. Stessa sorte, fa sapere la società, per lo staff tecnico e dirigenti: una trentina in tutto le persone in isolamento volontario fiduciario nei loro luoghi di residenza, sparsi in diverse regioni.