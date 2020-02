CESENASTORIES, 32^ pt. Brignani, il Cesena nel destino

Il Cesena non si ferma. Non giocherà le prossime due partite, ma gli allenamenti proseguono e c’è anche il modo di tirare un sospiro di sollievo per Caturano, uscito contro il Vicenza per infortunio. “Pensavo peggio – ammette l’attaccante bianconero- quindi sono contento dell'esito finale visto che si tratta solo uno stiramento di primo grado. Non è grave come si pensava e siamo già carichi per rientrare”. C’è dunque il tempo per recuperare gli infortunati e per dedicarsi alla parte atletica, anche se tutti non vedo l’ora di tornare a giocare.

Come Fabrizio Brignani, difensore classe 1998 arrivato in estate in prestito dal Bologna. “Vi rivelo una piccola chicca che mi è tornata in mente”, racconta Fabrizio. “Mio fratello più piccolo, che è del 2002, aveva giocato le finali dei giovanissimi qui a Cesena e mio papà lo aveva seguito. Mi avevano entrambi parlato benissimo, rimasero colpiti soprattutto dallo stadio e dalla atmosfera, quasi meravigliati. In quel momento mi ero immaginato, in un futuro, potessi indossare questa maglia. Mi ricordo molto bene quel momento e quella sensazione”. Il Cesena nel destino. Ora è realtà e il difensore la racconta così. “Siamo un bel gruppo, di ragazzi semplici. Mi sto trovando molto bene con Nicola Capellini, Giacomo Rosaia o Butic. Ora non vedo l'ora di ricominciare anche se questa pausa ci sta anche dando la possibilità di allenarci con più intensità. Abbiamo voglia di giocare: lo stato mentale delle ultime due partite era positivo, ora serve la scossa finale per chiudere alla grande la stagione”.