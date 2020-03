Coronavirus, in Serie C rinviate partite del girone A e B e della Coppa Italia

Si fermano i gironi A e B di Serie C. Dopo il decreto del Governo per affrontare l'emergenza coronavirus, la Lega Pro ha disposto il rinvio delle gare dell'11^ giornata di ritorno del Campionato Serie C dei gironi A e B in programma nei giorni 7 e 8 marzo 2020 e della gara di andata di Coppa Italia Serie C in programma l'11 marzo (a giocarsi il trofeo in finale saranno Juventus U23 e Ternana). Tale decisione è stata assunta, coerentemente con quanto sino ad oggi stabilito per affrontare l'emergenza Coronavirus: "L'attività di coordinamento con le istituzioni - fa notare in una nota la Lega Pro - è continua e ci consente di avere in tempo reale il quadro della situazione. Nel contempo attraverso l'attività di collaborazione con FIGC, Governo e Ministeri stiamo lavorando per verificare, dato l'evidente ed inevitabile danno patito dai club, di essere agganciati agli interventi straordinari di natura fiscale che si appresta ad emanare il Governo per le imprese italiane, concedendo tale beneficio anche ai nostri club. Da ultimo, al fine di rendere meno gravosa possibile per le istituzioni ed autorità locali l'attività organizzativa in un periodo estremamente delicato e per consentire alle nostre società la migliore gestione possibile dei prossimi turni e recuperi di campionato", sono state programmate sin d'ora le date dei recuperi, secondo questo schema: 11 marzo 2020 recupero gare 8^ giornata, 18 marzo 2020 recupero gare 9^ giornata Campionato Serie C, 1 aprile 2020, recupero gare 10^ giornata Campionato Serie C, 8 aprile 2020, gara di andata Coppa Italia Serie C, 15 aprile 2020, recupero gare 11^ giornata Campionato Serie C, 22 aprile 2020, gara di ritorno Coppa Italia Serie C.