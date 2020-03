Coronavirus in Italia: le news sul contagio e le ricadute sullo sport

In serata consiglio di Lega straordinario: trovata l'intesa per recuperare le gare della 26^ giornata di Serie A il prossimo weekend, dal 7 al 9 marzo, con slittamento del campionato di una settimana. La decisione sarà confermata nella giornata di martedì con l'ok di tutti i club e ratificata nell'assemblea fissata mercoledì. Contraria l'Inter: il presidente nerazzurro Zhang ha pesantemente criticato Dal Pino con un post su Instagram. Intanto la Uefa rassicura: "Al momento non sono previste variazioni per la Champions League e le altre competizioni". Infantino: "Annullare amichevoli internazionali di marzo? Non posso escludere nulla". La FIS fa sapere che venerdì 6 marzo verrà presa una decisione definitiva sulla disputa delle Finali di Coppa del Mondo a Cortina d'Ampezzo. Virtus Bologna, niente Turchia in Eurocup. Petrucci a Sky: "Con il Darussafaka si va verso una sfida in campo neutro"