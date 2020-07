Inizia dalla formazione bianconera U23 la carriera da allenatore di Andrea Pirlo. La conferenza in diretta su Sky Sport 24: "La mia squadra dovrà dominare il gioco. Allenatori a cui mi ispiro? Ognuno ha la sua idea, io ho la mia. In questi anni è sempre rimasto il rapporto di stima e amicizia con la dirigenza. Sarri? Ci confronteremo per seguire al meglio le nostre esigenze. Ai ragazzi farò capire cosa vuol dire giocare per la Juventus e i sacrifici che servono per arrivare in prima squadra"