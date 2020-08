Pirlo da Brocchi e Galliani per Monza-Juve U19

Dopo aver firmato il contratto che lo ha 'battezzato' come nuovo allenatore della Juventus Under 23 che parteciperà al prossimo campionato di serie C, Andrea Pirlo è già al lavoro per comprendere la nuova realtà e per visionare alcuni dei giovani promettenti della Juve che potrebbero entrare a far parte della sua rosa. Si motiva così la presenza dell'ex campione bianconero a Monzello dove l'U19 della Juve ha affrontato il Monza di Galliani e di Brocchi che si sta preparando per il prossimo campionato di serie B. Prima della gara, molto bello il saluto tra l'ex centrocampista e Adriano Galliani. Pirlo ha avuto anche la possibilità di salutare Christian Brocchi, suo ex compagno di squadra al Milan e attuale allenatore dei biancorossi che nella socrsa stagione hanno vinto il campionato di serie C nel girone A, proprio quello che affronterà la nuova Juve U23 targata Pirlo. Un'occasione per chiedere anche qualche consiglio al collega più esperto.