Derby al Palermo, Catania ko 0-1: decide Santana

CATANIA-PALERMO 0-1

60' Santana

Il Palermo passa allo stadio Massimino e vince l'85° derby di Sicilia della storia contro il Catania. Basta un gol di Mario Alberto Santana, alla prima rete in stagione, per piegare la squadra di Giuseppe Raffaele. Dopo due sconfitte consecutive, il Palermo torna al successo all'esordio di Giacomo Filippi, subentrato in panchina al posto di Roberto Boscaglia, esonerato dopo il ko contro la Viterbese. Un successo arrivato al termine di un match sofferto, giocato per un'ora in inferiorità numerica vista l'espulsione di Marconi nel primo tempo per doppia ammonizione.



Parte bene il Catania che nei primi venti minuti gioca meglio rispetto al Palermo. I rosanero, però, hanno le occasioni migliori: prima Marconi, che colpisce la traversa con una conclusione dal limite dell'area, poi Floriano con un tiro-cross che Sarao spazza via sulla linea. La reazione della formazione di Raffaele arriva nei primi minuti del secondo tempo, con Russotto che colpisce il palo dopo 50 secondi. Dopo dieci minuti sofferti, il Palermo trova il vantaggio: cross di Crivello verso Lucca, la palla arriva tra i piedi di Santana che calcia di prima intenzione e spiazza Confente. Un gol storico per il calciatore italo-argentino, che diventa il primo nella storia del club rosanero a segnare in tutte le categorie dalla Serie A alla Serie D. Da quel momento gli uomini di Filippi abbassano il baricentro per difendere il risultato fino alla fine. Il Catania ci prova ancora con Russotto: prima salva Pelagotti, poi scheggia la traversa. Il Palermo sale così a quota 36 punti, al 9° posto nel girone C di Serie C. La vittoria al Massimino, per i rosanero, mancava dal 2 febbraio 2007.