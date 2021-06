Playoff Serie C, il calendario delle semifinali

Inizia la final four che decreterà la quarta formazione promossa in Serie B. Aprirà il programma Albinoleffe-Alessandria alle ore 17.30 (diretta, in pay per view, su Sky Sport 251); in serata, invece, il match tra Padova e Avellino

I playoff di Serie C entrano nel vivo. Inizia ufficialmente la final four dalla quale uscirà il nome della squadra che raggiungerà Como, Perugia e Ternana in Serie B. Domenica 6 giugno sono in programma le semifinali d'andata. Nel primo match, in programma alle ore 17.30 allo stadio di Gorgonzola, l'Albinoleffe, rivelazione dei playoff, ospiterà l'Alessandria di Moreno Longo. Sarà il remake di una sfida già andata in scena nella regular season: all'andata vinse l'Albinoleffe per 2-0, mentre al ritorno trionfò per 2-1 l'Alessandria. Alle ore 20.30, invece, scenderanno in campo Padova e Avellino. I campani sfideranno un tabù visto che nella storia non hanno mai vinto all'Euganeo. Braglia, allenatore dell'Avellino, inoltre, non ha mai trionfato nei precedenti contro Mandorlini, collega del Padova. In caso di parità nei 180 minuti, le sfide proseguiranno con supplementari ed eventuali calci di rigore.