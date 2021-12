L'allenatore della Carrarese racconta i momenti di terrore vissuti a causa della rapina nei pressi della sua villa di Ponzano, frazione di Empoli: "Alla fine hanno portato via solo un orologio e una collana. Sono stati attimi di grande paura ma non hanno fatto del male a nessuno: questa è la cosa più importante"

Tanta paura, il furto di un orologio da 35mila euro ma per fortuna nessun ferito. Si è conclusa con questo bilancio la rapina nella villa di Antonio Di Natale, ex capitano dell'Udinese e oggi allenatore della Carrarese nel girone B di Serie C. In sei persone, secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, hanno seminato il panico giovedì alle porte della villa di Ponzano, frazione di Empoli, dove la famiglia Di Natale - formata da Totò, moglie, figli e suocero - vive. Momenti di terrore, che l'ex attaccante riassume così: "Tutto sommato è andata bene ma sono stati attimi di grande paura - racconta a La Gazzetta dello Sport - non è stato facile".