Dominio Sudtirol, Aké offre 3 punti alla Juve U23

Si conferma anche questo sabato il dominio del Sudtirol nel girone A di Serie C: la capolista ha battuto 2-0 il Legnago Salus, consolidando così il primato in vetta, a più cinque sul Padova ma con una giornata in meno. Padova che è riuscito ad avere la meglio sulla Pro Patria solo negli ultimi minuti, grazie al gol di Bifulco. Vittoria importante anche per la Juventus U23, che batte la FeralpiSalò grazie al gol di Marley Aké e sale al sesto posto, approfittando del pari della Pro Vercelli a Trento (0-0). Di seguito, tutti i risultati delle partite della 24^ giornata di Serie C, disputatesi questo sabato.