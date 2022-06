Alle 21.15 la finale di ritorno dei playoff di Serie C. Il Palermo deve difendere l'1-0 dell'andata all'Euganeo, il Padova cerca la rimonta. Baldini: "Siamo come un bruco che si è trasformato in farfalla, dobbiamo farci trascinare dall'entusiasmo". Oddo: "Servirà una grande partita, di coraggio e di tecnica". Diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 COME SARA' LA SERIE B 2022/23 Condividi

Palermo o Padova? Quale sarà la quarta promossa in Serie B dopo Sudtirol, Modena e Bari? La risposta arriverà questa sera (domenica 12 giugno), quando al Renzo Barbera si giocherà la finale di ritorno dei playoff di Serie C. Si riparte dall'1-0 per i siciliani di domenica scorsa all'Euganeo. Fischio d'inizio alle 21:15, davanti a circa 35mila spettatori attesi nello stadio di Palermo.

Il regolamento Dalle semifinali il tabellone playoff non prevede più la presenza di testa di serie. Per festeggiare la promozione in B, il Palermo ha a disposizione due risultati su tre: vittoria e pareggio. Vincendo con due gol di scarto entro il 90', invece, il Padova conquisterebbe il salto di categoria. In caso di vittoria di misura degli ospiti (non valgono i gol in trasferta) sono previsti tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.

Palermo, Baldini: "Facciamoci trascinare dall'entusiasmo" leggi anche Brunori si sposa a due giorni da Palermo-Padova Come un bruco che si è trasformato in farfalla. Così Silvio Baldini definisce il suo Palermo: "Dobbiamo farci trascinare dall’entusiasmo perché sappiamo che stavolta, se riusciremo a vincere, potremo gioire - sono state le parole dell'allenatore rosanero alla vigilia - è la partita più importante, dobbiamo essere fiduciosi e sereni. I numeri parlano chiaro e dicono che ci siamo. 35mila tifosi al Barbera? Vedere la gente che ti vuol bene, il sapere che comunque andrà la gente sarà orgogliosa di noi ti dà gratificazione. Non cerco altre cose". In formazione c'è il solo dubbio Dall'Oglio-Odjer a centrocampo: "Non ho studiato niente, dobbiamo giocare come all’andata - osserva Baldini - abbiamo sempre cercato la prestazione, legandola a qualcosa che va oltre il risultato. Non ci saranno cambiamenti in formazione, giocheranno sempre gli stessi". Al centro dell'attacco ci sarà Brunori, neo-sposo in settimana. Out il centrocampista Damiani, squalificato.

PALERMO (4-2-3-1) probabile formazione: Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall'Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori. All.: Baldini

Padova, Oddo: "É il secondo tempo, giochi aperti" leggi anche Primo round al Palermo, Padova battuto 1-0 "Sappiamo di andare su un campo difficile e caldo, ma abbiamo tutta l’intenzione di ribaltare il risultato" è la tesi di Massimo Oddo alla vigilia della finale. "Siamo sotto di un gol nel primo tempo, dobbiamo recuperare un gol nel secondo tempo. Servirà una grande partita di coraggio e di tecnica. Ci vogliono positività, entusiasmo e coraggio". Sicuro assente Ajeti, squalificato: al suo posto in difesa il favorito è Pelagatti. "Non ho nessun dubbio - spiega Oddo - ho deciso le ultime due cose. Il ritorno di Ceravolo? Giocano lui e altri 10". Un anno fa il Padova arrivò ai rigori, beffato dall'Alessandria. "Allenarsi dal dischetto il giorno prima non serve a nulla - le parole dell'allenatore - non si sa bene chi ci sarà se arriveremo a quel punto ma qualcosa in mente ce l’ho". Messaggio speciale per i 500 tifosi del Padova attesi al Barbera: "Siamo piacevolmente sorpresi dal numero di tifosi che arriveranno per l’occasione. Di certo posso dire che 500 persone fino a Palermo è tanta roba, so che si stanno organizzando anche a Padova. Ci teniamo tanto per la città, per i tifosi, per la piazza".

PADOVA (4-3-3) probabile formazione: Donnarumma; Germano, Pelagatti, Valentini, Curcio; Saber, Ronaldo, Dezi; Chiricò, Ceravolo, Bifulco. All.: Oddo

Dove vedere Palermo-Padova in tv La partita tra Palermo e Padova, valida per il ritorno della finale playoff di Serie C, si giocherà domenica 12 giugno alle ore 21.15 allo stadio Barbera di Palermo. La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 251. Telecronaca della partita affidata a Dario Massara con il commento tecnico di Nando Orsi. A bordocampo Massimiliano Nebuloni.