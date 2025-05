Arezzo-Gubbio è una delle partite del primo turno dei playoff della Serie C 2024/2025 che potrete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si gioca domenica 4 maggio alle ore 20. Conosciamo meglio le squadre e i loro protagonisti

L'Arezzo, quinto classificato nel 'Girone B' della Serie C, affronterà nei playoff il Gubbio, che è arrivato undicesimo, ma si è qualificato grazie al Rimini: i romagnoli hanno vinto la Coppa Italia, cosa che ha permesso a questo girone di avere un’ulteriore squadra agli spareggi promozione. I toscani, meglio piazzati con ben 16 punti in più rispetto agli umbri, avranno il vantaggio del fattore campo e del doppio risultato. Leggi anche Serie C: date e orari di playoff e playout

Rivoluzioni provvidenziali Entrambi i club durante la stagione hanno cambiato guida tecnica. L'Arezzo a inizio febbraio, dopo il pareggio 0-0 a Gubbio, ha esonerato Emanuele Troise e ha affidato la squadra a Cristian Bucchi, al quale lunedì è stato rinnovato il contratto fino al 2028, così come al ds Aniello Cutolo. Bucchi sarà un ex della partita (come Righetti, Chierico, Tavernelli e sull'altra sponda D'Ursi): ha allenato il Gubbio all'inizio della sua carriera da allenatore nel 2013/14 (esonerato alla diciannovesima giornata). La sua squadra non ha mezze misure: vince o perde, nessun pareggio con lui. Il Gubbio ha, invece, cambiato mister a dicembre con Gaetano Fontana che è subentrato all'esonerato Roberto Taurino e per la quarta stagione consecutiva ha conquistato i playoff.

Di fronte ci saranno due squadre molto diverse, che arrivano a questo appuntamento quasi con morale opposto. Gli amaranto hanno finito con cinque vittorie nelle ultime sei gare disputate, battuti solamente dall’Entella. Complessivamente sono 48 i gol realizzati e 37 quelli subiti. I rossoblù, d'altro canto, nel 2025 hanno viaggiato tra alti e bassi, senza trovare continuità, tanto da non riuscire mai a vincere due gare di fila. Sono 42 le reti incassate e appena 32 quelle messe a segno, che fanno degli eugubini il secondo attacco meno prolifico del girone: peggio ha fatto solo il Legnago ultimo della classe.

I protagonisti Il protagonista assoluto nell'Arezzo è Emiliano Pattarello. Dei 48 gol fatti, ben 18 portano la sua firma, chiudendo la classifica marcatori al secondo posto, dietro solo a Cicerelli della Ternana. Pattarello è stato l'attore principale e uomo chiave del campionato amaranto. Esterno offensivo, classe '99, ha trovato in questa stagione la sua consacrazione: oltre ai 18 centri, anche 4 assist e un gol in Coppa, e sempre impiegato prima da Troise e poi da Bucchi, per un totale di 37 presenze in campionato. Tra le sue vittime stagionali non c'è il Gubbio contro cui ha comunque messo a referto un assist nella vittoria per 2-0 all'andata. Altro giocatore a cui prestare attenzione è l'esterno opposto Camillo Tavernelli che, in 36 gare giocate su 38, ha messo sul tabellino 7 gol e altrettanti assist.

In casa Gubbio da monitorare l'attaccante Christian Tommasini, che ha sfiorato la doppia cifra fermandosi a 9 reti in 32 partite (all’andata contro l'Arezzo ha fallito un rigore): è la sua miglior stagione in carriera. I rossoblù potranno contrare anche sul difensore Gabriele Rocchi, classe '96, che per la settima volta in dieci stagioni giocherà i playoff, senza però mai averli vinti, e sul rientro dell'esterno offensivo Alessio Di Massimo, in doppia cifra nelle due passate stagioni e quest'anno out dalla seconda di campionato fino a metà marzo per un grave infortunio.