Sorprese a chi? Due realtà che sognano ai playoff

Giana Erminio-Virtus Verona è una delle partite del primo turno dei playoff della Serie C 2024/2025 che potrete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si gioca domenica 4 maggio alle ore 17.30. Conosciamo meglio le squadre e i loro protagonisti

Non chiamatele più sorprese. Quest’anno Giana Erminio e Virtus Verona hanno raccolto quanto di buono costruito nelle ultime stagioni, dimostrando che in Serie C anche piccole realtà possono arrivare lontano. Resta da capire fino a quanto potranno spingersi in un cammino dove, rispetto a piazze più importanti e attrezzate per puntare alla promozione, inizieranno ovviamente con aspettative più basse e senza favori dei pronostici ma coltivando comunque un grande sogno. Leggi anche Serie C: date e orari di playoff e playout

Il percorso in regular season I lombardi, grazie a uno straordinario girone di ritorno, hanno bissato la qualificazione ai playoff con la sesta posizione (57 punti) in una stagione già di per sé storica dopo la conquista della prima finale di Coppa Italia di categoria, persa col Rimini. E vogliono continuare a stupire. I veneti nella griglia serrata del Girone A hanno chiuso al nono posto (56 punti) all’insegna dei giovani (11 debuttanti) e dei gol (52 totali, record nel professionismo) ma avranno lo svantaggio del fattore campo e di essere obbligati a vincere per passare il turno. Nel caso sarebbe una prima volta, perché non ci sono mai riusciti nei nove precedenti.

La sfida generazionale in panchina Oltre ai protagonisti in campo sarà molto intrigante la sfida in panchina. Da una parte il 37enne Andrea Chiappella (cugino di Beppe Bergomi) che, prima di sedersi in panchina, è stato giocatore e capitano della Giana, contribuendo all’incredibile cavalcata sotto la guida di un’istituzione come Cesare Albè di cui da tre anni ha iniziato a seguire le orme. Dall’altra il 64enne Gigi Fresco che sostanzialmente è la Virtus Verona dove ricopre non solo l’incarico di allenatore ma contemporaneamente anche quello di presidente da ben 43 anni. Una missione di vita, portando la squadra dalla Terza Categoria alla Serie C, che gli è valso il soprannome di ‘Ferguson d’Italia’ per una carriera a dir poco leggendaria e unica nel calcio italiano ma anche europeo.

David Stückler, attaccante della Giana Erminio - @ Ufficio stampa Giana Erminio