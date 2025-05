Tutto quello che c'è da sapere sui playoff di Serie C

Da domenica comincia il momento più caldo di tutta la Serie C: un campionato quasi del tutto nuovo, pronto a rimettere tutto in discussione. Le partite saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW: ecco cosa dice il regolamento e cosa dobbiamo aspettarci

La regular season di Serie C è finita, tre squadre hanno già festeggiato: Padova, Virtus Entella e Avellino. Ma ci sono ancora un posto disponibile e 28 realtà pronte a cominciare un'altra corsa, quella alla quarta promozione in Serie B. Iniziano i playoff, un campionato tutto nuovo fatto di scontri diretti che rimettono in discussione tutto quello che ha detto fin qui la stagione.

Si parte con la fase del girone e due partite secche, in casa della meglio piazzata in classifica, che ha anche un altro vantaggio: in caso di parità al termine dei 90 minuti, passa al turno successivo. Dopodiché sarà il momento della fase nazionale, con l'ingresso in campo delle terze classificate: Feralpisalò, Torres e Monopoli, più il Rimini che ha vinto la Coppa Italia di Serie C. Da questo momento in avanti, le partite non saranno più secche, ma con andata e ritorno. Anche in questo caso, al termine di ogni turno, ad avanzare sarà la testa di serie. A seguire entreranno in gioco le ultime tre squadre coinvolte, quelle arrivate seconde in campionato, ovvero Vicenza, Ternana e Audace Cerignola, l'ultimo passo prima della final four. Dalle semifinali in poi, basta vantaggi: se al termine dei 180 minuti ci sarà ancora pareggio, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore, fino alle finali del 2 e 7 giugno, che daranno la squadra vincitrice.