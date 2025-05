La provincia che sogna in grande

Renate-Arzignano è una delle partite del primo turno dei playoff della Serie C 2024/2025 che potrete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si gioca domenica 4 maggio alle ore 17.30. Conosciamo meglio le squadre e i loro protagonisti

Riparte dall’Arzignano il sogno del Renate, piccola realtà brianzola da quindici anni nel professionismo. La lunga e avvincente cavalcata di questa stagione ha portato le ‘Pantere’ al quinto posto in classifica, con diciotto vittorie complessive e il ruolo di mina vagante nei playoff per la quinta volta nelle ultime sei stagioni. Di fronte troveranno un Arzignano affamato, che ha conquistato l’ultimo pass disponibile per i playoff di questa Serie C a soli 26 minuti dal termine del campionato, superando in extremis il Novara. Leggi anche Serie C: date e orari di playoff e playout

Per la squadra di mister Bianchini si tratta della seconda storica partecipazione ai playoff di Serie C: un déjà-vu, visto che il primo – e unico – precedente risale all’11 maggio 2023, proprio al ‘Città di Meda’, contro il Renate allora allenato da Dossena. In quell’occasione, ai brianzoli fu sufficiente pareggiare 0-0 per accedere al turno successivo. Ma domenica la musica sarà diversa, perché il Renate vuole alzare l’asticella del proprio percorso e perché quest’anno in panchina c’è Luciano Foschi, uno che di playoff se ne intende. Condottiero di una delle pagine più belle e sorprendenti dei recenti playoff di Serie C: il trionfale cammino che ha riportato il suo Lecco in Serie B.

I punti di forza Ora strizza l’occhio a un’altra impresa, ripartendo da una formazione consolidata, una difesa compatta guidata dall’esperto Auriletto e dalle spiccate doti realizzative di Michele Calì. Centrocampista offensivo, dotato di fisicità e grande senso del gol, è nel momento di massima maturità della sua carriera, in cui tutto sembra possibile: 8 reti nel girone di ritorno, 4 delle quali nelle ultime cinque giornate. Una presenza costante, sempre più centrale nel gioco e nei risultati. Bianchini, invece, si affida al suo Arzignano giovane e imprevedibile, e all’uomo copertina di questa incredibile stagione: Andrea Mattioli, centravanti autore di nove reti stagionali, compresa quella decisiva per l’accesso ai playoff. Un attaccante che sembra essere diventato il vero trascinatore di una squadra che grazie alle corse di Cariolato e Bernardi sulle fasce e l’esperienza di capitano Bordo, nel momento più delicato della stagione si è compattata, passando dalla lotta salvezza alla zona playoff con sorprendente naturalezza.

Un'esultanza di gruppo dell'Arzignano - @ Ufficio stampa Arzignano