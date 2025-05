Due filosofie opposte per vincere i playoff

Vis Pesaro-Pontedera è una delle partite del primo turno dei playoff della Serie C 202472025) che potrete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si gioca domenica 4 maggio alle ore 20. Conosciamo meglio le squadre e i loro protagonisti

Vis Pesaro e Pontedera hanno avuto un andamento a specchio: una ha iniziato bene e ha chiuso a singhiozzo, l’altra ha sofferto all’inizio ma ha strappato comunque il pass playoff grazie a un finale in crescendo. E opposte sono anche le visioni, posizioni contro movimento, fisicità contro estro. La Vis Pesaro passa anche con il pareggio, ma matematica e campo non sono mai andate troppo d’accordo. Leggi anche Serie C: date e orari di playoff e playout

Attacco e difesa: i moduli non esistono Avviso ai naviganti, il seguente dato potrebbe apparire contraddittorio: la Vis Pesaro, che scende in campo con cinque attaccanti, è stata la terza miglior difesa di tutto il campionato. L’interpretazione batte qualsiasi schema nel pensiero di Stellone, tecnico con alle spalle 118 panchine in B e 38 di A alla guida del Frosinone, con cui è stato artefice del doppio salto dalla C. Braccetti che diventano terminali offensivi, chiedere a Palomba per maggiori informazioni, esterni abbassati a fare i quinti come Cannavò, fino al caso manifesto: Manuel Pucciarelli, 136 partite in A da attaccante, oggi centrocampista con Stellone.

Una piccola Joya milanese Qualità e movimento come segni distintivi, guardando la Vis Pesaro vi potrà capitare di temere un’allucinazione: sulla trequarti potreste scorgere Paulo Dybala, ma come nel famoso meme social di Spiderman, strofinando gli occhiali vedrete Marcelo Orellana, nato a Milano, cresciuto nel mito della Joya, tanto da condividerne un tatuaggio sul braccio destro. 33 presenze alla prima stagione tra i pro e un momento emblematico: il 13 ottobre 2024, il suo primo gol. Contro il Pineto, la fotocopia del gol di Dybala in Europa League contro il Feyenoord, ispirazione che diventa desti Approfondimento "Ma è Dybala?": Orellana, la Joya della C

Altro che falso nueve Diversa invece la visione di Menichini e del Pontedera, non una ma due prime punte a disposizione: Jonathan Italeng e Giacomo Corona, entrambi in doppia cifra ed entrambi fondamentali nella stagione dei toscani. Ecco, la loro posizione è fissa e molto chiara. Italeng è arrivato in prestito dall’Atalanta U23, 12 gol in questo campionato, un centravanti da battaglia, reggere l’urto è una missione quasi impossibile. Le sue sponde denotano intelligenza tattica, la sua freddezza sotto porta è stata più volte decisiva: lancette indietro al derby contro la Lucchese, quando una sua tripletta ha portato alla salvezza anticipata del Pontedera. Gasperini lo ha già osservato, chissà che non lo possa fare anche in questa occasione.

Italeng, tra i protagonisti del Pontedera - @ Ufficio stampa Pontedera