Catania-Giugliano è una delle partite del primo turno dei playoff della Serie C 2024/2025 che potrete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si gioca domenica 4 maggio alle ore 20.00. Conosciamo meglio le squadre e i loro protagonisti

Come si presenta il Catania

La formazione rossazzurra ha chiuso bene il campionato con le due vittorie esterne a Potenza e a Cava dei Tirreni che hanno tirato su il morale della tifoseria. L’obiettivo era di arrivare nelle prime tre posizioni per evitare i primi due turni preliminari ma anche il quinto posto finale (a 4 punti dal Monopoli terzo e a 1 punto dal Crotone quarto): è il segnale di una stagione del Catania comunque positiva. Il problema degli uomini di Toscano negli ultimi mesi sono state le partite casalinghe. Il Catania non vince al Massimino dallo scorso 26 gennaio, quando superò per 3-1 proprio il Giugliano prossimo avversario nei playoff. In trasferta invece la squadra negli ultimi mesi è andata alla grande: da inizio febbraio il bilancio è di 6 vittorie e 1 pareggio su 7 partite lontano da casa, l’ultima sconfitta esterna è il 2-0 subito a Cerignola il 2 febbraio scorso. Questa facilità nel vincere in trasferta è la conferma che la squadra rossazzurra è micidiale nelle ripartenze: appena l’avversario concede spazi si scatena la velocità degli attaccanti guidati da quel Roberto Inglese che con i suoi 13 gol è il capocannoniere della squadra. Davanti ad avversari chiusi invece, come spesso capita al Massimino, la squadra ha fatto più fatica. Ma il Giugliano arriverà a Catania per giocarsela, visto che ha solo la vittoria a disposizione per passare il turno. Mimmo Toscano è uno specialista delle promozioni dalla C alla B, negli ultimi anni le imprese firmate a Cesena e Reggio Calabria ne sono la conferma. La squadra allestita dal ds Faggiano e sostenuto dalla società guidata da Ross Pelligra e Vince Grella ha tutte le carte in regola per andare molto avanti nei playoff. Anche se il match contro il Giugliano non va assolutamente preso alla leggera.