Bucchi sfida Stellone: gioco e attacco in Serie C

Arezzo-Vis Pesaro è una delle partite del secondo turno dei playoff della Serie C 2024/2025 che potrete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si gioca mercoledì 7 maggio alle ore 20.00.

“La radio sta dicendo che qualcuno non si fa beccare”. Sì, sono le note di Luciano Ligabue: ma è anche una frase che racconta al meglio la stagione di Emiliano Pattarello. Imprendibile, dall’inizio alla fine del campionato. E se i 18 gol in regular season erano già largamente il miglior bottino in carriera, quello segnato contro il Gubbio - che ha dato la certezza di vincere il primo turno playoff - è l’ennesimo marchio di una grande stagione. Perché l’Arezzo gioca e propone sempre, anche quando ha due risultati su tre per accedere al turno successivo. È accaduto contro il Gubbio, succederà anche con la Vis Pesaro, prossima avversaria nel secondo turno. In regular season i toscani sono finiti quinti a 64 punti, mentre i marchigiani hanno chiuso al sesto posto, con 58 punti conquistati. C’è un dato che può preoccupare la squadra di Bucchi: in due partite contro la Vis Pesaro, l’Arezzo non ha mai segnato. All’andata, con Troise sulla panchina dei toscani, la Vis Pesaro vinse 3-0. Al ritorno uno 0-0 non troppo convincente, che in questo scontro basterebbe all’Arezzo per accedere alla fase nazionale. Ma occhio alla Vis Pesaro, squadra capace di incastrare parecchi avversari.

Qualità difensiva Dall’altra parte c’è uno come Roberto Stellone, che sa come si vincono i campionati. Il primo Frosinone dei miracoli targato Stirpe, in grado di arrivare dalla C alla A, l’ha costruito proprio l’ex attaccante del Napoli. E la sua Vis Pesaro, in netto calo nella parte finale della regular season (una sola vittoria nelle ultime 12 gare), è stata in grado di superare lo scoglio Pontedera, portandosi a casa un 1-1 preziosissimo nel primo turno playoff, ottenuto grazie al gol di Cannavò al 94’. Non è la prima volta che i marchigiani spostano gli equilibri di un campionato con un gol all’ultimo minuto. È successo anche l’anno scorso, grazie alla rete realizzata da Pucciarelli nel playout contro la Recanatese (valeva il 4-3). “Non c’è tempo per fare festa”, ha detto Roberto Stellone nell’immediato post partita, per far capire all’ambiente quanto serva rimanere sul pezzo per prendersi la fase nazionale. Vedi anche Gli highlights di Vis Pesaro-Pontedera 1-1

Sfida fra ex bomber Il carattere conta, soprattutto se a trasmetterlo ci sono due ex attaccanti puri come Bucchi e Stellone. E qualcosa, il ‘vecchio’ Cristian, l’avrà sicuramente detta a Ravasio, attaccante forte fisicamente che con la doppietta al Gubbio ha interrotto un digiuno che durava dal primo marzo. La Vis Pesaro, invece, non ha giocatori in doppia cifra. Ci si arriva con il gioco e con gli inserimenti dei centrocampisti, magari aspettando quell’ultimo minuto, che ormai da due stagioni fa tutta la differenza del mondo.