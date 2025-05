Nel derby di Meda c'è il riscatto della provincia

Renate-Giana Erminio è una delle partite del secondo turno dei playoff della Serie C 2024/2025 che potrete seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si gioca mercoledì 7 maggio alle ore 20.00.

Divise da poco più di 30 chilometri, ma unite dalla stessa voglia di continuare a sorprendere, Renate e Giana Erminio scendono in campo per il secondo turno dei playoff del girone A. Dopo il duello nella regular season, che ha visto i nerazzurri precedere in classifica i “cugini”, il derby lombardo torna ad accendere l’entusiasmo dei tifosi e la curiosità di coloro che seguono da vicino le imprese di queste due società di provincia. Per entrambe le squadre si tratta di una grande occasione per continuare il cammino verso l’ultimo atto nazionale e per riscattare le precedenti esperienze. Il Renate torna al secondo turno dei playoff dopo l’eliminazione di due anni fa nell’altro derby con la Pro Sesto, mentre la Giana Erminio vuole rifarsi della beffa del maggio scorso quando il sogno del passaggio del turno durò pochi minuti prima del pareggio decisivo della Triestina. Ad un’ora di strada dalle luci e dai rumori di un San Siro vestito a festa per la semifinale di Champions League, il derby di Meda rappresenta il riscatto della provincia e l’orgogliosa testimonianza di un campionato che coinvolge e racchiude in sé i valori più importanti di questo sport. È un premio per le due squadre, protagoniste di un ottimo campionato, ma è anche un grande riconoscimento per le due società: capaci nel recente passato di puntare sulla programmazione e scegliere con lungimiranza i giocatori da mettere a disposizione dei due allenatori.