Gli highlights di Crotone-Feralpisalò 3-1

Vantaggio ribaltato. Il verdetto è parziale, ma la netta vittoria del Crotone sulla Feralpisalò apre a nuovi scenari in vista del ritorno, con la favorita del sorteggio (Feralpisalò terza in campionato e testa di serie per questo confronto, Crotone quarto nel suo girone) ora costretta a una vera impresa. La squadra di Longo, infatti, nell’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff si è imposta per 3-1 su quella di Diana, mettendo delle buone basi per la qualificazione. Perché se è vero che ci sono novanta minuti ancora da giocare, tra tre giorni, lo è altrettanto che il Crotone ha dimostrato di saper tenere bene il campo per l’intera gara, giocando con tranquillità e maturità, colpendo nei momenti chiave della gara e riuscendo ad assicurarsi anche qualcosa in più del doppio prezioso vantaggio, comunque per nulla scontato alla vigilia. A stappare la gara ci ha pensato Vinicius a due minuti dal termine del primo tempo. Il pareggio proprio ad inizio ripresa con un lampo di Crespi, che riporta la Feralpisalò in partita. Ma questa è una di quelle serate in cui il Crotone riesce ad essere bello ed entusiasmante, ma soprattutto concreto: serve un gran gol di Tumminello per andare sul 2-1 e poi, nel finale, il marchio di Murano per chiudere l’incontro.

Il primo tempo

Il Crotone manda chiari messaggi fin dal primo minuto, le intenzioni sono limpide: attaccare e attaccare, prendendosi il massimo possibile in ogni istante. Così, dopo nemmeno sessanta secondi ha già calciato in porta con Vitale. È una gara vivace, ruvida, ma energica, con i padroni di casa che provano a far valere il fattore campo e gli ospiti che incassano con ordine, senza scomporsi quasi mai e provando a ripartire. A metà del primo tempo c’è spazio di intervento anche per il Var: Jonathan Silva scappa in contropiede e calcia addosso a De Francesco, l’arbitro Leone concede il rigore, ma dopo la revisione al monitor cambia decisione dato che il pallone era stato toccato solo con il ginocchio. Lo Scida spinge, Longo carica i suoi e ottiene la risposta cercata: una produzione offensiva convinta e ripetuta. Murano e compagni calciano senza successo verso la porta di Rinaldi – che si spende in una bella parata ravvicinata su Di Pasquale – fino al 43’. Un’azione da calcio d’angolo porta al vantaggio del Crotone: cross di Vitale, respinta di Balestrero che rimane all’interno dell’area di rigore e Vinicius Di Stefano che arriva per primo sul pallone vagante. Destro al volo sotto l’incrocio e uno a zero.

Il secondo tempo

Nella ripresa, il Crotone riparte con la stessa fame: palla recuperata immediatamente e dopo venti secondi ecco l’enorme chance per Jonathan Silva, che fallisce il raddoppio. Una Feralpisalò in difficoltà a questo punto reagisce e su un cross di Zennaro trova libero Crespi sul secondo palo: sinistro di prima e gol da due passi per il pareggio. È solo un lampo, però, perché immediatamente la squadra di Longo torna a premere, lo fa con qualità, ma soprattutto si rivela cinica e concreta. Su un lancio che arriva dalla difesa il solito Tumminello di testa, in tuffo, fa 2-1: torsione, un bacio al palo e nuovo vantaggio. Da qui in poi, nonostante i cambi offensivi di Diana, il Crotone gestisce con tranquillità il risultato, senza però rinunciare a portare in avanti tanti giocatori. E a quindici minuti dal termine ecco un’altra rete: Murano (assist Ricci) approfitta della scivolata di Pasini e spinge in porta da dentro l’area piccola. Punteggio fissato sul 3-1, che sarà anche il finale. Il Crotone batte con merito una Feralpisalò spenta, andata in fatica nel gestire la mole di gioco avversaria e a tratti apparsa anche rinunciataria. Ora, al Turina non potrà più gestire il vantaggio acquisito durante l’anno, ma dovrà rimontare e vincere con due (o più) gol di scarto.

