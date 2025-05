Gli highlights di Atalanta U23-Torres 7-1

La vittoria più convincente di tutta la fase d'andata è senza dubbio dell'Atalanta Under 23, che segna 7 reti a una Torres subito in confusione: i nerazzurri già prenotano il passaggio di turno. La seconda fase del sorteggio nazionale sarà trasmessa in diretta su 'Area C' alle 11.30 di giovedì, canale 200 di Sky. Ospite, Felice Evacuo

Il primo tempo

Lo sviluppo tattico della gara è quello annunciato, due squadre fondate su modelli simili. Stesso sistema di gioco (3-4-2-1) e fase difensiva impostata sui riferimenti a uomo. Per metà abbondante del primo tempo l'equilibrio resiste, forse la Torres si illude di poter controllare la partita e di reggere l'urto dei duelli uno contro uno a tutto campo. Non sarà così: in ogni occasione in cui l'Atalanta riesce ad attivare i suoi attaccanti arrivano pericoli per Zaccagno. La sblocca Vavassori al 24', lanciato da Panada in campo aperto può puntare Dametto, che gli lascia spazio per preparare il destro a giro, Zaccagno sfiora soltanto. Sette minuti più tardi si accende l'altro trequartista, De Nipoti, che accetta l'invito di Mercadante ad andare sul piede debole e offre a Vlahovic l'assist per fare il 23esimo gol in stagione. Il 3-0 è un manifesto del mix di organizzazione e talento di cui è composta la Dea: Vavassori apre e chiude lo scambio con Vlahovic, più che intesa sembra telepatia. La difesa della Torres sbanda, e prende subito dopo anche il 4-0: è il gol della tripletta per Vavassori, in un'azione nata dalla pressione di De Nipoti sulla costruzione difettosa tra Zaccagno e Mercadante, con l'italobrasiliano della Dea che si ritrova di nuovo faccia a faccia con Dametto in area e non perdona.