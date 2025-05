Gli highlights di Catania-Pescara 0-1

Vittoria storica del Pescara che interrompe un digiuno al 'Massimino' di 44 anni. Al Catania, ora, serve un'impresa nel ritorno per poter passare il turno. La seconda fase del sorteggio nazionale sarà trasmessa in diretta su 'Area C' alle 11.30 di giovedì, canale 200 di Sky. Ospite, Felice Evacuo PLAYOFF SERIE C, RISULTATI E REGOLAMENTO

Il Pescara espugna il ‘Massimino’ per 1-0 e si avvicina ai quarti di finale playoff. Il gol di Merola nel finale obbliga ora il Catania ad andare a vincere mercoledì all’‘Adriatico’ con 2 gol di scarto. Insomma alla squadra di Mimmo Toscano servirà una vera e propria impresa per non essere eliminata. Eppure il Catania non ha demeritato: contro il Pescara se l’è giocata alla pari, anzi nel primo tempo ha avuto forse l’occasione migliore con il diagonale di Jimenez uscito per pochi centimetri. E anche nel secondo tempo i rossoazzurri sono andati vicini al gol con una gran botta di Di Tacchio neutralizzata dal portiere Plizzari. Il Pescara però ha avuto il grande merito di non disunirsi mai. Ben messa in campo, la squadra di Baldini si è affidata all’ottima coppia di difensori centrali Brosco-Pellacani che ha saputo disinnescare Inglese. E soprattutto ha messo in mostra il talento di Merola che all’86’ ha sfruttato l’unico vero errore di posizionamento della difesa rossoazzurra battendo il portiere Dini con un delizioso pallonetto.

Vittoria storica Il Pescara ha confermato di avere tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo in questi playoff. Non a caso dopo la partita in sala stampa Silvio BaldinI ha ribadito che “Questa squadra è assolutamente attrezzata per vincere i playoff, l’ho già detto e lo ribadisco dopo questa vittoria al Massimino”. Si tratta di una vittoria storica: gli abruzzesi avevano vinto solo una volta a Catania, nel 1981 in serie B, 0-1 con gol di Silva. A distanza di 44 anni la storia si è ripetuta e il lungo digiuno è stato interrotto.