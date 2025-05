Gli highlights di Giana Erminio-Monopoli 3-1

La Giana è brillantissima e batte un Monopoli che è apparso scarico dopo le tre settimane di inattività. Mercoledì la rivincita, con i pugliesi che proveranno a ribaltare il verdetto dell'andata. La seconda fase del sorteggio nazionale sarà trasmessa in diretta su 'Area C' alle 11.30 di giovedì, canale 200 di Sky. Ospite, Felice Evacuo PLAYOFF SERIE C, RISULTATI E REGOLAMENTO

Arrivata ai playoff con tanta energia nella testa e nelle gambe, si è visto nei primi due turni, la Giana ribalta il Monopoli e mette da parte un bel tesoretto in vista del ritorno al ‘Veneziani’. Finisce 3-1 per la squadra di Chiappella, nonostante il vantaggio pugliese arrivato dopo appena quattro minuti su una punizione dello specialista Bruschi. Da quel momento, però, il Monopoli si riscopre fragile – è una novità per la migliore difesa del girone C – e subisce tre gol di testa che lo mettono all'angolo.

Tra il 13’ e il 16’, infatti, i padroni di casa piazzano un micidiale uno-due per vie aeree che cambia la storia della serata: pareggia il solito Stückler (15 in stagione) su assist da destra di Caferri, poi sorpassa Nichetti da angolo anticipando Calvano (secondo gol consecutivo in questi playoff per l’ex Alessandria). Passata al comando, la Giana rischia di dilagare: se i pugliesi restano attaccati alla partita, devono ringraziare Vitale autore di almeno un paio di parate sopra le righe (opponendosi a Stückler e Previtali) che non fanno allargare il divario.

Nichetti realizza il secondo gol della Giana - @Foto ufficio stampa Giana Erminio

L'episodio chiave Poco dopo la mezz’ora, i guai per il Monopoli si moltiplicano: Viteritti nel giro palla difensivo mette in difficoltà Miceli con un passaggio pigro e il centrale si vede soffiare il pallone da Stückler, trovandosi costretto ad abbatterlo. Per lui il rosso scatta in automatico, con la conferma in sala Var per la decisione sul campo di Pezzopane che ha valutato la chiara occasione. Per la Giana, così, la serata si mette in discesa. Al 17’ del secondo tempo l’ennesimo cross (in questo caso di Nichetti) premia l’incursione centrale di Lamesta, preciso anche lui di testa nel firmare il tris e l’ottavo centro della sua annata. Mangiapoco difende la porta di casa su un tentativo di Contessa, ma è Stückler a sfiorare poi la doppietta personale esaltando ancora Vitale con l’ennesima testata nello specchio della porta.