Se sono stati tanti i giocatori azzurri 'prestati' dalla Samp alla Nazionale italiana durante Mondiali ed Europei (li vedremo a breve), solo due giocatori nella storia del club sono partiti dal blucerchiato e sono tornati con la Coppa del mondo. Il primo, Alain Boghossian: preso dal Napoli nel 1997 e poi volato al Parma nel 1998. In mezzo, però, vince il Mondiale con la Francia. Il bis arriva nel 2014 col nome di Shkodran Mustafi, buona e cattiva sorte insieme per lui: non è nei ventitré ma l'infortunio dello sfortunato Reus lo lancia in squadra. Gioca due partite del girone da subentrato e gli ottavi da titolare, poi è lui a farsi male. Si gode comunque il trionfo dalla panchina.