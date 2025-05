Gli highlights di Feralpisalò-Crotone 2-1

Notte bellissima e spietata al ‘Turina’ di Salò. Novanta minuti per cuori forti tra gol e occasioni, gesti di classe ed errori: alla fine esulta il Crotone, piange la Feralpisalò. Inutile il successo per 2-1 dei lombardi che rimpiangono i gol ingenui subiti allo ‘Scida’ nel 3-1 della gara di andata. Crotone che invece prima colpisce, poi si esalta nella sofferenza finale

Il primo tempo viaggia sul filo dell’equilibrio. Crespi , centravanti della Feralpisalò di proprietà della Lazio, impegna il portiere avversario D’Alterio . Poi dall’altra parte l’ex romanista Tumminello spaventa Rinaldi . Al 29’ il Crotone sembra chiudere la pratica: Vitale ben servito da Murano apre il piattone (destro, piede teoricamente debole) e segna l’1-0 (4-1 complessivo). Gol inizialmente annullato per fuorigioco di Murano, poi il Var corregge la segnalazione e fa esplodere gli oltre 200 nel settore ospiti del ‘Turina’. Ma la Feralpisalò si rialza subito. Minuto 42, azione rugbistica alla mano da destra: Hergheligiu fa scorrere per Zennaro , che di prima intenzione inquadra l’angolino lungo. Si va all’intervallo sul pareggio, come a inizio gara la Feralpisalò deve recuperare due gol.

La rimonta sembra completarsi al 70’, nel modo più incredibile. Fase di gioco confusa, la difesa del Crotone stoppa un lancio verso Santini, poi Guerini appoggia di testa al D’Alterio che incredibilmente si lascia scivolare il pallone tra le ginocchia e lo raccoglie nella sua porta. Delirio al ‘Turina’, D’Alterio quasi in lacrime, ma il Var sorride nuovamente al Crotone scovando il fuorigioco in partenza di Santini: altra chiamata incontestabile che segna una nuova svolta della partita. È l’ultima, i colpi di testa finali di Pasini e Sorensen non trovano la porta: applausi a entrambe le squadre per un grande spettacolo, ma a gioire è solo il Crotone.