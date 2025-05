Gli highlights di Monopoli-Giana Erminio 1-3

Il Monopoli non riesce a compiere l’impresa come nel 2022 contro il Cesena. Avanza la Giana Erminio, che non era mai arrivata al secondo turno nazionale dei playoff nella propria storia PLAYOFF SERIE C, RISULTATI E REGOLAMENTO

Non riesce un’altra impresa al Monopoli di Alberto Colombo: nel 2022, nel primo turno nazionale playoff, dopo aver perso all’andata in casa contro il super favorito Cesena, nella gara di ritorno aveva espugnato il ‘Manuzzi’ per 0-3. A entrare fra le otto squadre che avranno ancora la possibilità di giocarsi la promozione in B è la Giana Erminio di Andrea Chiappella, che bissa il risultato della sfida del Città di Gorgonzola (3-1) e raggiunge il secondo turno nazionale per la prima volta nella propria storia.

Primo tempo Monopoli che parte subito forte, con Pace che dopo un’uscita a vuoto di Mangiapoco riesce a calciare col mancino di controbalzo dall’interno dell’area di rigore ma trova una respinta, quasi sulla linea, di Ferri. Al 23’ ancora male Mangiapoco su un pallone alto, con Grandolfo che in sforbiciata, con lo specchio della porta spalancato, non ne approfitta. Al 43’ arriva l’episodio che cambia la gara, con il secondo giallo a Bizzotto già ammonito al 14’. Sa tanto di déjà-vu, se si pensa a com’era arrivata l’espulsione di Miceli nella gara d’andata (anche in quel caso a causa di errore in fase d’impostazione per evitare la ripartenza di Stückler). All’ultimo respiro del primo tempo è Pace, invece, a salvare sulla linea di porta la conclusione di Caferri, deviata in uscita bassa da Vitale, tenendo ancora in vita il Monopoli.

Secondo tempo Nel secondo tempo, dopo 5’, Bruschi viene atterrato in area da Scaringi: calcio di rigore che, dopo il check del Var, viene trasformato proprio dall’ex attaccante della Pro Sesto. La squadra di Colombo, con l’uomo in meno, ci crede, ma al 58’, dopo un penalty prima assegnato e poi revocato per un fallo di Viteritti su Tirelli non rilevato come tale grazie all’ on field review, è ancora Tirelli a incornare di testa sul servizio dalla destra di Nichetti, stemperando l’entusiasmo del Veneziani. La botta da fuori di Marotta al 65’ e la girata di Stückler al 77’ archiviano la pratica per la Giana.