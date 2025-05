Gli highlights di Pescara-Catania 1-2

Il Pescara supera non senza difficoltà l’ostacolo Catania e accede ai quarti di finale dei playoff dove affronterà la Vis Pesaro. La formazione di Silvio Baldini perde in casa 2-1 la gara di ritorno con il Catania ma passa il turno grazie alla vittoria 1-0 all’andata al ‘Massimino’ ma soprattutto grazie al suo ruolo di testa di serie che a parità di punteggio la favorisce rispetto ai siciliani PLAYOFF SERIE C, RISULTATI E REGOLAMENTO

È stato un Pescara solido quello che nei 90’ ha affrontato il Catania, esprimendo come all’andata un calcio piacevole e mettendo in mostra individualità di alto livello. Decisivo è stato il rendimento di alcune seconde linee promosse titolari rispetto al ‘Massimino’ e capaci di dare un contributo decisivo alla qualificazione. Bene ha giocato Lancini in difesa al posto dello squalificato Brosco, molto bene ha sfruttato la sua chance Meazzi promosso titolare al posto di Valzania e alla fine apparso uno dei migliori del Pescara. Buona anche la prova in attacco di Cangiano che è partito titolare al posto di Bentivegna denotando grande condizione di forma e buona intesa con gli altri due attaccanti Merola e Ferraris. Molto positivo è stato anche il rendimento delle seconde linee che Baldini ha messo in campo a gara in corso, in particolare l’attaccante Tonin che nel finale ha saputo realizzare il gol del momentaneo 1-1 che di fatto ha spianato la strada al Pescara verso la qualificazione ai quarti di finale. In vista delle due partite con la Vis Pesaro il Pescara può dunque contare su un pacchetto di 14-15 giocatori tutti in ottime condizioni e questo non può che far felice Baldini, visto che nei playoff le rotazioni sono uno degli aspetti chiave per arrivare fino alla finale.

Catania a testa alta Il Catania esce di scena a testa alta. La squadra di Mimmo Toscano ha saputo imporsi 2-1 all’‘Adriatico’, uno degli stadi più difficili della C, in casa di una formazione che fino a dicembre guidava il suo girone con ambizioni di promozione diretta in serie B. È stato un Catania generoso, che dopo l’1-0 di Di Gennaro ha messo paura agli avversari. Il gol del 2-1 firmato da Montalto è arrivato u po' tardi, quando ormai mancavano appena 5’ alla fine per poter provare a realizzare il miracolo. I rossoazzurri dunque escono di scena con la consapevolezza che potrà contare su solide basi per poter costruire in vista della prossima stagione una squadra in grado di puntare al salto diretto in serie B. Starà ora al presidente Ross Pelligra e a Vincenzo Grella fare i giusti investimenti per provare a riportare a Catania quella serie B che manca ormai da 10 anni.