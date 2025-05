Gli highlights di Rimini-Vis Pesaro 3-4

Primo tempo

Stellone si affida agli stessi undici di partenza della gara d’andata, mentre Buscè ne cambia quattro e sceglie Gagliano-Parigi come tandem offensivo. La Vis inizia con aggressività: un paio di tentativi di Di Paola solo il preludio a un grande primo tempo dei pesaresi. Al 28esimo arriva la prima svolta: calcio d’angolo di Di Paola, testata di Coppola su cui Colombi mette un rammendo, scucito dal tap-in di Paganini per lo 0-1. La Vis Pesaro va in fiducia piena e dopo appena tre minuti raddoppia: punizione dal limite battuta meravigliosamente da Di Paola, che fulmina Colombi sul suo palo per lo 0-2. Il Rimini è sotto shock e sbanda ulteriormente al minuto 36: contropiede innescato da un rilancio per Alvin Okoro, che stravince il mismatch fisico con Bellodi e manda in porta, con un cucchiaio delizioso, il 3-0 della Vis Pesaro. In un ‘Neri’ ammutolito, però, il Rimini trova la forza di reagire sul gong del primo tempo: azione insistita di Parigi in area di rigore, servizio a rimorchio per Langella che incastra il pallone sotto la traversa, restituendo speranza alla squadra di Buscè. All’intervallo è 1-3.