Gli highlights di Crotone-Vicenza 1-2

Il Vicenza batte un colpo pesante nel match che apre il secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. La squadra di Stefano Vecchi entra nella postseason spazzando via i dubbi su una possibile mancanza di ritmo dopo i 23 giorni di pausa dall'ultima gara di campionato giocata a Trento a fine aprile, contro una squadra che invece di partite da dentro o fuori ne ha già giocate tre in una settimana: il Crotone di Emilio Longo, che ha dovuto sudare per presentarsi a questo turno battendo la Feralpi.

Fausto Rossi squalificato e Ronaldo con non più di 20' nelle gambe sono un rebus complicato a centrocampo, Vecchi lo risolve accantonando l'assetto col doppio trequartista e scegliendo il 3-5-2 con Carraro play e Rauti a girare attorno a Claudio Morra , capocannoniere del Lane con 14 gol stagionali. Nel Crotone, Cargnelutti e Vinicius tornano dalla squalifica, Gomez è a disposizione ma parte dalla panchina: l'attacco rossoblu è guidato da Murano . La trama del primo tempo si regge sulla superiorità fisica del Vicenza in mezzo, con la struttura di Zonta , Carraro e Della Latta a mettere costantemente sotto i brevilinei del centrocampo calabrese, Gallo e Vinicius. La squadra di Vecchi prende progressivamente campo, accumula calci d’angolo e diventa pericolosa negli ultimi dieci minuti del primo tempo. Al 38’ doppia traversa nella stessa azione : prima Rauti di testa, poi Morra sul tap-in ravvicinato. Enorme anche l’occasione del 41’, con Morra altruista che serve Zonta per il comodo appoggio a porta vuota: dal nulla appare Giron a salvare il Crotone.

Il secondo tempo

Il Crotone traballa, a inizio ripresa rigore per fallo di D'Alterio che atterra Morra, nel faccia a faccia però il portiere rossoblu vince il duello e riaccende lo Scida. Cinque minuti dopo arriva il pari: Murano, di testa su cross di Giron, firma l’1-1 e raggiunge la doppia cifra per la seconda stagione consecutiva. Il Vicenza non si scompone e torna subito avanti, azione da quinto a quinto: cross di Costa, destro di De Col deviato in porta da Ferrari per l’1-2. Il Crotone ci prova con orgoglio, ma anche confusione e nervosismo. Nel finale viene espulso Cargnelutti per doppia ammonizione: sarà squalificato per il ritorno di mercoledì, insieme a Di Pasquale. Il Crotone, per accedere alla semifinale, dovrà vincere al Menti con due gol di scarto.