Gli highlights di Atalanta U23-Cerignola 0-0

Tutto rimandato a mercoledì. Finisce 0-0 al ‘Gewiss Stadium’ tra Atalanta U23 e Cerignola nel match d’andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C: un punto che sta stretto, molto stretto alla squadra di Raffaele, ma che fa comodo in vista del ritorno in virtù del miglior piazzamento in classifica dei pugliesi. Che al ‘Monterisi’ potrebbero potenzialmente accontentarsi di un altro pari per volare alle Final Four. Per quanto visto però, diventa difficile pensare a un Cerignola timido o addirittura rinunciatario, dopo che a Bergamo ha fatto la partita, preparandola bene e alleggerendo fin da subito quei 21 pesanti giorni di pausa ‘forzata’ dall’ultima gara ufficiale (giocata il 27 aprile). Solidi, ordinati e compatti i gialloblù, in linea alle prestazioni offerte per gran parte della stagione, affidandosi al solito 3-5-2, assetto chiave delle fortune di Raffaele, che davanti conferma Salvemini e Cuppone, con Capomaggio a guidare la mediana, davanti al muro Martinelli, Gonnelli, Visentin, a protezione di Greco. Il tutto, sotto gli occhi della dirigenza bergamasca al gran completo, con Antonio e Luca Percassi a gustarsi da vicino un momento storico per l’Atalanta e per la Serie C: la prima partita di sempre al ‘Gewiss’ dei giovani nerazzurri, seguiti per l’occasione da tanti appassionati e tifosi della Dea a riempire le tribune, compresi, tra gli altri, capitan Marten De Roon e Sead Kolasinac. Per conoscere ancora meglio, chissà, alcuni dei possibili nuovi compagni di squadra del futuro.