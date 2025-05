Gli highlights di Vis Pesaro-Pescara 2-4

Senza gli squalificati Paganini , Pucciarelli e Okoro , Stellone cambia modulo passando dal 3-4-1-2 al 4-4-2 ma il risultato non cambia. La Vis Pesaro parte fortissimo e azzanna la partita nei primi minuti con la solita aggressività e intensità. Nel giro di tre minuti, dal 12’ al 15’, piazza due gol con Orellana e Nicabstro, l’inedita coppia d’attacco, sempre sull’assist di uno scatenato Cannavò . Sul primo, il Pescara sbaglia il fuorigioco e il ‘piccolo Dybala’ non può sbagliare davanti a Plizzari ; mentre sul secondo, l’ex della gara stacca completamente indisturbato raddoppiando di testa e facendo esplodere un ‘Benelli’ ancora sold out. La reazione degli ospiti non arriva subito, subiscono il doppio colpo ravvicinato e continuano a sbandare evitando solo all’ultimo il potenziale tris di Cannavò.

Meazzi riaccende la luce

Col passare dei minuti il Pescara inizia ad alzare i giri e al 35’, in una delle poche azioni offensive, accorcia le distanze col tiro angolato di Meazzi dopo una bella combinazione nello stretto. Un lampo nel buio a riaccendere le speranze del Delfino che comunque appare ancora fragile dietro, non ispirato come al solito e sovrastato fisicamente nei duelli ma è solo questione di tempo. Nel secondo tempo infatti è tutta un’altra musica: Baldini ne cambia tre all’intervallo e le mosse iniziano a dare i loro frutti perché al 50’ arriva il pareggio di Ferraris, abile a deviare in porta un tiro di Meazzi, protagonista anche sul 2-2. A quel punto, dopo un’interruzione di cinque minuti a causa di un malore per un tifoso abruzzese, l’inerzia passa a favore del Pescara che sfrutta il maggiore tasso tecnico per rimontare una Vis Pesaro sulle gambe per i numerosi impegni, condizionata dalle assenze e non più in grado di pressare alto come nella prima frazione.