Gli highlights di Cerignola-Atalanta U23 2-2

Al ‘Monterisi’ gol e spettacolo: Ceresoli la sblocca, Volpe e Salvemini la ribaltano. Poi Vavassori regala una speranza ai nerazzurri ma finisce in parità: alla Final Four ci vanno i ragazzi di Giusepe Raffaele. Appuntamento il 25 e il 28 maggio contro il Pescara PLAYOFF SERIE C, RISULTATI E REGOLAMENTO

Spettacolo doveva essere, spettacolo è stato. Dopo lo 0-0 del ‘Gewiss’, il ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C NOW fra Audace Cerignola e Atalanta Under 23 si rivela scoppiettante, con gol ed emozioni a illuminare la gara del Monterisi. A spuntarla sono i gialloblù: il 2-2 finale premia Salvemini e compagni, meglio piazzati in regular season, che vanno per la prima volta nella loro storia a giocarsi la semifinale per la promozione in Serie B.

Primo tempo Nella formazioni iniziali c’è copia e incolla per Giuseppe Raffaele rispetto all’andata: Cerignola in campo con gli stessi undici che avevano iniziato la gara; Vlahovic supportato da Cassa e De Nipoti nell’Atalanta Under 23. Pronti via, subito emozioni: passano due minuti e mezzo e Vlahovic, lanciato in contropiede, viene fermato in campo aperto dal portiere del Cerignola Greco. Per Madonia, arbitro dell’incontro, è fallo da ultimo uomo e cartellino rosso: il VAR richiama, però, il fischietto palermitano che si rende conto dell’errore e revoca l’espulsione di Greco. L’Atalanta prende coraggio dall’episodio e dopo 12 minuti la sblocca: Panada per Ceresoli che, dal limite, calcia col destro e fulmina Greco, trovando il secondo gol dei suoi playoff e lo 0-1 in favore dei nerazzurri. Vlahovic spreca la chance per raddoppiare il vantaggio poco dopo con il Cerignola che fatica a reagire e rientra negli spogliatoi, all’intervallo, in svantaggio di una rete.

Secondo tempo Raffaele cambia subito due uomini, inserendo McJannet e Romano fra primo e secondo tempo. È, comunque, l’Atalanta Under 23 a interpretare meglio l’inizio della ripresa: Panada imbuca ancora alla grande per Bergonzi che però arriva scarico, seppur smarcato, alla conclusione, con Greco che nega ancora una volta il doppio vantaggio alla Dea. Volpe e Achik sono le successive mosse di Raffaele dalla panchina e saranno decisive. Al minuto 68, gran palla proprio per il marocchino ex Bari che spacca la difesa dell’Atalanta e mette al centro un assist perfetto per Salvemini. Da zero metri il tocco dell’attaccante dell’Audace è comodissimo: il 9 rompe il digiuno che durava da marzo e fa esplodere il Monterisi con l’1-1. La squadra di Modesto accusa il colpo e dopo quattro minuti è ancora delirio gialloblà: calcio d’angolo giocato in maniera geniale da Achik che pesca sul primo palo Volpe. Il tocco del 77 del Cerignola finisce in porta, con il 2-1 che manda in estasi i 3.441 tifosi presenti sugli spalti. L’Atalanta sembra essere alle corde, stordita dall’uno-due micidiale dell’Audace ma negli ultimi minuti la reazione c’è. Cassa si divora da pochi passi il punto del pari che però arriverà a tre minuti e mezzo dalla fine. Panada vede Vavassori al limite: controllo e tiro della punta, anch’essa subentrata, e palla all’angolino per il 2-2. Nel recupero, però, la resistenza del Cerignola paga: al ‘Monterisi’ il 2-2 condanna l’Atalanta all’eliminazione, è l’Audace Cerignola a far festa. Sarà semifinale contro il Pescara.

Curiosità Prima volta in semifinale dei playoff per il Cerignola: tornato in B dopo 85 anni tre stagioni fa, il club pugliese sogna la prima promozione della sua storia.

Atalanta Under 23 fuori: ancora fatale il Sud per i nerazzurri che, come l’anno scorso, escono contro una squadra del girone C nonostante il pari nei 180 minuti . Nei playoff 2024 fu con il Catania (sconfitta 1-0 in casa e successiva vittoria ma insufficiente con lo stesso punteggio al Massimino), nel 2025 nerazzurri out col Cerignola. Stavolta, però, l’Atalanta U23 esce ai quarti di finale, uno step più avanti della passata stagione .

Cerignola da rimonta: l’Audace in stagione è andato sotto per sole 10 volte ma nel 50% dei casi è riuscito a rimontare , trovando stasera il terzo pareggio. Poi due vittorie e cinque ko da situazione di svantaggio.

Vavassori al quinto gol nei playoff : scatenato in post season, 15 totali in stagione per lui.

Salvemini rompe il suo digiuno personale : non segnava dal 16 marzo, lo fa nel momento migliore per regalare al Cerignola il provvisorio punto dell’1-1. Per lui 13 in stagione.

Decisivo Giuseppe Raffaele: l’allenatore dei gialloblu inserisce Achik e Volpe all’ora di gioco. Doppio assist per il primo, rete del secondo. Fattore panchina decisivo per l’Audace Cerignola.